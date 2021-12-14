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الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على التقارير عن الغارات الإسرائيلية على سوريا

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الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على التقارير عن الغارات الإسرائيلية على سوريا
AFP Daniel SLIM
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رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأخير حول الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "رأينا التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا نستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص".

وجاء ذلك تعليقا على مقال لصحيفة "واشنطن بوست"، أفاد بأن الغارات الذي نفذها الطيران الإسرائيلي في يونيو 2021 ومارس 2020 على أراضي سوريا، استهدفت مواقع اعتقدت تل أبيب بأنها قد تستخدم لصناعة أسلحة كيميائية، حسب المصادر للصحيفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن سوريا وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إتلاف الترسانة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية.

وتم إخراج وإتلاف نحو 1200 طن من المواد السامة من سوريا في عملية شاركت فيها 9 دول، بينها روسيا.

المصدر: "تاس"

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