الإصابات اليومية بكورونا في سوريا تسجل تراجعا إلى 78 إصابة

من حملات التطعيم ضد كورونا ـ (وزارة الصحة السورية)

شهدت معدلات الإصابة اليومية بكورونا في سوريا تراجعا جديدا اليوم بالإعلان عن 78 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 49350 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات بالفيروس، مقابل 5 وفيات أمس، وهو ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2818 حالة وفاة.

كما أعلنت أن 100 حالة تماثلت للشفاء، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 30573 حالة.

وتم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات في محافظتي حمص والسويداء بواقع 14 إصابة في كل منهما، تلتهما محافظتا دمشق وطرطوس بعشر إصابات في كل منهما.

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يذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 83 إصابة جديدة أمس، و88 إصابة أول أمس.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أمس أنها لن تسمح بدخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية اعتبارا من الأول من يناير 2022، وذلك وسط معدلات ما زالت متواضعة لحالات الإقبال على اللقاح.

المصدر: RT