وفد قنصلي عراقي في بولندا يتوجه إلى الحدود مع ألمانيا لمنح جوازات مرور للراغبين بالعودة إلى العراق
أعلن العراق أن وفدا قنصليا في وارسو سيتوجه إلى الحدود البولندية الألمانية لمنح جوازات مرور للعراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إنه "تلبية لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين في جمهورية بولندا، فإن وفدا قنصليا من سفارة جمهورية العراق لدى وارسو يتوجه إلى الحدود الألمانية البولندية لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق وإثبات رعويتهم والإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية".
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يزور فيها وفد السفارة العراقية في وراسو معسكر مخيمات اللاجئين في مدينة ودرزسين البولندية، علما بأن المخيم يضم 403 مواطنين عراقيين.
المصدر: RT
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