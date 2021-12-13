دولة خليجية أخرى تعلن اكتشاف متحور "أوميكرون" على أراضيها
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لتكون خامس دولة خليجية تعلن وجود إصابة بالمتحور على أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أنه تم تسجيل الحالتين وهما "لمواطنين قدما من السفر" وأوضحت أن "حالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي".
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 13, 2021
وزارة الصحّة تُعلن عن تسجيل أوّل حالتين من المتحوّر أوميكرون #العمانيةpic.twitter.com/QBwvTq8QiG
وكانت كل من الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، أعلنت خلال الأيام الماضية وجود إصابات بالمتحور فيها.
يذكر أن السلطنة قررت في 27 من الشهر الماضي تعليق دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT
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