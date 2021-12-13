 
مباشر

السودان.. النائب العام يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر الماضي

أخبار العالم العربي

السودان.. النائب العام يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر الماضي
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
علم السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry7u

أعلن النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث و"الانتهاكات" التي أعقبت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

وأوضح أحمد في بيان له أن القرار حدد مهام واختصاصات اللجنة "في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في 25 أكتوبر 2021، وبعده، والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث".

إقرأ المزيد
حمدوك يستبدل القائمين بأعمال حكام ولايات السودان الذين عينهم البرهان بعد الانقلاب
حمدوك يستبدل القائمين بأعمال حكام ولايات السودان الذين عينهم البرهان بعد الانقلاب

وأضاف أن مهام اللجنة تشمل "التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث".

 

المصدر: "سونا" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا