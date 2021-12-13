السودان.. النائب العام يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر الماضي

أعلن النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث و"الانتهاكات" التي أعقبت قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

وأوضح أحمد في بيان له أن القرار حدد مهام واختصاصات اللجنة "في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في 25 أكتوبر 2021، وبعده، والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث".

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وأضاف أن مهام اللجنة تشمل "التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث".

المصدر: "سونا"