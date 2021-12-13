الإمارات وإسرائيل تعلنان إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير

أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير في إطار المساعي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

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ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن الإمارات وإسرائيل أكدتا "رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير".

وأشارت "وام" إلى أن الجانبين أوضحا في بيان مشترك صدر عقب زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أبو ظبي، أن "الصندوق سيعمل هذا الصندوق إضافة إلى مجلس الأعمال المشترك المنبثق عنه على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

وجاء في البيان أن "الزيارة الناجحة" لبينيت تعد "علامة فارقة في تطور العلاقات الوطيدة والشراكة الكبيرة بين البلدين".

وناقش الجانبان، حسب البيان، "مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والبنية التحتية واللوجيستية والمدن الذكية التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمناخ والمياه والطاقة والبيئة والصحة والسياحة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا السعي "إلى الاستفادة من نقاط القوة والعلاقات الاستراتيجية لمجتمع الأعمال في البلدين، ليس لتعزيز التجارة الثنائية والابتكار فحسب، بل أيضًا للجمع بين التقنيات وفرص الأعمال في الأسواق في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وإفريقيا".

كما تناول الاجتماع "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون المناخي والترابط الإقليمي من خلال التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية"، إضافة إلى "الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كوفيد-19"، وسلطا الضوء على التعاون في البحث والتطوير في مجالي الفحوصات المخبرية والعلاج من المرض.

المصدر: "وام"