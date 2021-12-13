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ليبيا.. العثور على رفاة 5 جثامين مجهولة الهوية في وادي ميمون شمال البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. العثور على رفاة 5 جثامين مجهولة الهوية في وادي ميمون شمال البلاد (صور)
Reuters
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا اليوم، العثور على رفاة خمس جثامين مجهولة الهوية بوادي ميمون جنوب مدينة بني وليد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

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وقالت الهيئة إنها "وجهت فريقا من إدارة البحث عن الرفات التابعة لها إلى مستشفى بني وليد العام للكشف عليها فور تلقيها بلاغا من نيابة بني وليد الجزئية بشأن الجثامين التي جرى نقلها بعد انتشالها من موقعها إلى المستشفى".

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن "فريقها تمكن من أخذ عينات من الحمض النووي من الجثامين وإحالتها إلى إدارة المختبرات المختصة بعملية المطابقة".

المصدر: "بوابة الوسط + "فيسبوك"

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