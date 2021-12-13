"قسد" تعلن القضاء على 5 عناصر بـ"داعش" في عملية شرق سوريا بالتعاون مع التحالف

ذكرت "قوات سوريا الديموقراطية" أن وحداتها نفذت بالتعاون مع" التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة عملية أمنية في الريف الشرقي لدير الزور أدت إلى مقتل 5 عناصر في تنظيم "داعش".

وقالت في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "نفذت قوات التحالف الدولي ووحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية مشتركة استهدفت خلية خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي تتوارى في موقع قريب من بلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور".

وتابعت: "وعقب عمليات تحري وجمع المعلومات والمتابعة الدقيقة للمطلوبين خلال الفترة الماضية، تم مداهمة مكان تواجد الخلية بمساندة جوية، حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية، بإطلاق النار على قوات المداهمة، وعدم الاستجابة للنداء الآمن الذي أطلقته القوّات بعد تطويق المكان".

وأوضحت "قوات سوريا الديمقراطية": "وردت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى لمقتل 5 من أفراد الخلية، حيث كان معظمهم يرتدي أحزمة ناسفة".

وختمت بالقول: "تأتي هذه العملية عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها قواتنا والمؤسسات المدنية والخدمية في بلدة البصيرة من قبل خلايا إرهابية".

بدوره، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل 4 أشخاص في المداهمة التي تخللها تبادل لإطلاق النار، هم رجل وابناه إضافة إلى صهره الذي يرجح أن يكون المطلوب الأساسي في العملية، وأشار إلى أن 2 منهم قتلا بطلقات رشاشات مروحيات.

واعتقلت "قوات سوريا الديموقراطية"، وفق المرصد، "تجار سلاح وآخرين مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف".

في مارس عام 2019 أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" القضاء على "خلافة" تنظيم "داعش" بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص وسط سوريا ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ريف دير الزور.

وأطلقت قوات سوريا الديموقراطية بالتعاون مع التحالف حملة أمنية لملاحقة العناصر المتوارين في مناطق سيطرتها، وباتت تشن دوريا حملات دهم واعتقال لعناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم يستهدفون، غالبا عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات، مقاتلين عربا وأكرادا أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة الذاتية الكردية.

المصدر: وكالات