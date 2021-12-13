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مشعل: أزمات العالم العربي والإسلامي تعيق عمل "حماس" ونصرة القضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

مشعل: أزمات العالم العربي والإسلامي تعيق عمل
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خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية
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قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، إن صعوبات البيئة السياسية التي تعمل فيها الحركة تتمثل في الأزمات الحاصلة على المستويات العربية والإسلامية.

وأوضح مشعل، خلال لقاء إعلامي بمدينة إسطنبول التركية، أن هذه الأزمات في العالم العربي والإسلامي "تشغل المنطقة عن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "حماس استطاعت أن ترسم استراتيجية لإدارة الصراع وفق ما هو متاح من داخل فلسطين، في ظل غياب الحليف الاستراتيجي".

وأشار إلى أن "ما يطمئننا في مسيرة حماس أنها صاعدة، وتتقدم من محطة لأخرى إلى الأمام والأعلى، ومن يقارن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، سيصل لقناعة مفادها يعلم أننا في صعود، سواء في قدراتنا التسليحية، أو تكتيكاتنا العسكرية، فضلا عن معنوياتنا، وقدرتنا على إدارة الصراع مع الاحتلال من موقع الندية، رغم تفوقه في موازين القوى المادية".

المصدر: وكالة "شهاب"

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