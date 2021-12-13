ظهور متهم جديد في فيديو "مستشاري السيسي" المفبرك

اعترف متهم جديد في التسريب الصوتي لـ"مسشاري السيسي" يدعى وائل عبد الرحمن سليمان، بالمشاركة مع نصابين في التسريب المفبرك.

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وقال:" لدي 42 سنة مقيم في الإسكندرية وأعمل في مجال السمسرة، وتعرفت على شخص منتحل صفة "لواء" وزعم قدرته على انهاء كافة المصالح زاعما عمله في رئاسة الجمهورية".

وكانت قوات الأمن المصرية قد كشفت تفاصيل الفيديو المفبرك المنسوب لإحدى مؤسسات الدولة في مصر، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنه تنطلق من جهودها: " في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته .. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام ... وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".

المصدر: اليوم السابع