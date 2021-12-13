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ميقاتي أكد استمرار الاتصالات لاستئناف عقد جلسات الحكومة اللبنانية

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ميقاتي أكد استمرار الاتصالات لاستئناف عقد جلسات الحكومة اللبنانية
Reuters
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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم، أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات الحكومة، لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة لبحت الكثير من الملفات.

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ولفت ميقاتي خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي، منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، إلى أن "الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبحت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن "الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا".

وأضاف ميقاتي إن "الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار".

بدوره أعلن الموفد الفرنسي، أنه لاحظ العديد من التطورات الإيجابية، ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي تسير بشكل جيد، مشددا على " ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق".

المصدر: RT

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