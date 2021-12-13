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برلماني إيراني ينفي صحة الأنباء عن إعادة فتح ممثلية إيران في السعودية

أخبار العالم العربي

برلماني إيراني ينفي صحة الأنباء عن إعادة فتح ممثلية إيران في السعودية
RT
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن "الأنباء عن إعادة فتح مثلية ايران في السعودية ليست صحيحة".

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وأوضح محمود عباس زاده مشكيني قائلا: "الأنباء عن إعادة فتح مثلية إيران في السعودية ليست صحيحة، ولم يرد الموضوع على جدول أعمال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".

وأضاف  مشكيني: "تجري حاليا محادثات تمهيدية بين إيران والسعودية على مستوى الخبراء"، لافتا إلى أنه "يجب القيام بهذه الاستعدادات، ومن ثم الدخول في حوار رسمي بين البلدين".

وأكملت: "زعمت بعض المصادر، أن الاجتماع الأخير للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ناقش إعادة فتح مكتب تمثيلي لإيران في جدة".

المصدر: "yjc.ir"

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