المبعوث الأممي إلى السودان: لا خيار أمام الخرطوم إلا إنشاء جيش موحد تحت قيادة مدنية

أكد رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، أن لا خيار أمام السودان إلا إنشاء جيش وطني موحد تحت قيادة سياسية مدنية.

وكشف المبعوث الأممي عن عرض تقدمت به الأمم المتحدة للمؤسسات العسكرية في الخرطوم وشركاء السلام لمساعدتها في توحيد وإصلاح القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الأمنية الأخرى.

وذكر بيرتس خلال لقاء جمعه مع منظمة أسر شهداء ديسمبر أن وجود أكثر من جيش في البلاد يهدد إستقرارها قبل أن يعود ويعترف بحساسية تناول تلك القضية باعتبارها تمس السيادة الوطنية. وأكد أن لا مصلحة للمجتمع الدولي في إضعاف القوات المسلحة السودانية.

المصدر: RT