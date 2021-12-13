مصر.. تحركات ضد حقنة مشبوهة يستخدمها عدد كبير من المصريين

تقدم النائب في البرلمان المصري أحمد مهنى، بطلب إحاطة، لوزير الصحة والسكان، لمنع تداول ما يطلق عليها "حقنة البرد" أو الحقنة السحرية، التى يلجأ إليها بعض المواطنين.

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وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، أنه لابد من تحرك تشريعي لوقف تداول حقنة البرد، التي تتكون من مكونات خطيرة لها آثار جانبية عديدة، حيث تتكون من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن للآلام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استخدام الحقنة يعد كارثيا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الخلطة ليس لها علاقة بنزلات البرد، لأن البرد علاج فيروسي يقاومها جهاز المناعة وليست الحقنة السحرية التي يتم أخذها وتسبب العديد من الأمراض.

وطالب موظفي وزارة الصحة بوقف انتشار هذه الحقنة في الصيدليات، مع ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، ولا بد من وجود حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.

المصدر: الوطن