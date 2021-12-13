لبنان.. المجلس الشيعي يعلق على القرار السوري بفتح الحدود أمام اللبنانيين

وصف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان، القرار السوري بفتح الحدود البرية أمام اللبنانيين بـ"الخطوة الإيجابية التي تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا".

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وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، في تصريح، إن "القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين خطوة إيجابية، تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا، وتسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ولا سيما أن لبنان بأمس الحاجة إلى تفعيل علاقات التعاون بين الحكومتين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وتمنى لسوريا "المضي قدما في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي بعد انتصارها على مؤامرة تخريبها، وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحررت كامل أراضيها من الإرهاب الصهيوني والتكفيري".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"