الصحة المصرية: نسعى لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح كورونا للوصول إلى مناعة القطيع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة تسعى إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا من أجل الوصول إلى "مناعة القطيع".

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وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن "وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة سوف تشهد توسعا كبيرا في مختلف المحافظات من خلال إضافة الفرق المتنقلة وإضافة نقاط ومراكز تطعيم ثابتة للمواطنين من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح كورونا للوصول إلى مناعة القطيع".

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه ستجري إضافة لجان علمية لحث المواطنين على تلقي اللقاح وتوضيح كافة الأعراض الجانبية من اللقاح ومدى أهميته، في ظل ظهور متحورات جديدة من كورونا، وأن "اللقاحات هي الآداة الرئيسية للوقاية من مضاعفات الفيروس".

وأكد عبد الغفار، أن "اللقاحات ما زالت فعالة، وهي حائط الصد الأول للوقاية وتقليل المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "جميع اللقاحات ما زالت ذات فعالية، ولكن بنسب متفاوتة، وتتشابه جميعها في الأعراض الجانبية عقب الحصول على اللقاح".

وقال إن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين، وكذلك الفئات العمرية المختلفة التي يحق لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى، بالإضافة إلى تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة، مناشدا جميع المواطنين الإسراع للحصول على اللقاح.

المصدر: الوطن