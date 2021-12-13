إضراب عام وحداد في نابلس بعد مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي

أعلنت حركة "فتح" اليوم الاثنين إضرابا عاما وحدادا في نابلس، بعد مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة.

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وقتل الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما)، فيما أصيب 5 آخرون، بعد منتصف الليل، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام منطقة رأس العين بمحيط البلدة القديمة في نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقل الكيال إلى مستشفى نابلس التخصصي وهو بحالة حرجة، وما لبث الأطباء أن أعلنوا عن وفاته متأثرا باصابته البليغة في رأسه.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الشاب الكيال أصيب برصاصة في الرأس، فيما أصيب 3 شبان آخرون بجروح متفاوتة، كما أصيب آخرون جراء صدمهما من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.

ووفقا لشهود عيان، فإن اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة وقعت بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش التي اقتحمت المنطقة لتنفيذ عمليات اعتقال ليلية، طالت الشاب أمير الحاج.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 26 فلسطينيا، بينهم قيادات وأسرى محررون ونشطاء في حركة "حماس".





المصدر: RT