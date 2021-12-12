مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في المدينة القديمة بمدينة نابلس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "شهاب" بأن الفلسطيني جميل الكيال أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس بعد اقتحام مخيم العين بنابلس، ما أدى لوفاته بعد محاولات إنعاش أجرتها الطواقم الطبية.

وقالت مصادر للوكالة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بشكل مفاجئ.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباك مسلح بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي داخل البلدة القديمة، على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أزيز الرصاص بين المشتبكين.

🔰 #متابعة :

إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة نابلس ووجود إصابة خطيرة بطلق ناري لشاب pic.twitter.com/I9fBwsY7K7 — khoder Tantouri (@KhoderTantouri) December 12, 2021

شاهد الاشتباك المسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس خلال اقتحامها لمخيم العين pic.twitter.com/ioo8YtuEDM — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 12, 2021

وكما تداول النشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو للشاب الفلسطيني بعد لحظات من إصابته برأسه، قبل أن يفارق الحياة.

إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحام مدينة نابلس" pic.twitter.com/uavwGYhNSq — خاlد خاlد (@Ll354LMontreal) December 12, 2021

المصدر: "قدس نت" + "وكالة شهاب" + RT