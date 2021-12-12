 
مباشر

مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)
Reuters Abed Omar Qusini
عناصر من الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxyx

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في المدينة القديمة بمدينة نابلس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "شهاب" بأن الفلسطيني جميل الكيال أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس بعد اقتحام مخيم العين بنابلس، ما أدى لوفاته بعد محاولات إنعاش أجرتها الطواقم الطبية.

وقالت مصادر للوكالة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بشكل مفاجئ.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباك مسلح بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي داخل البلدة القديمة، على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها أزيز الرصاص بين المشتبكين.

 

وكما تداول النشطاء عبر "تويتر" مقطع فيديو للشاب الفلسطيني بعد لحظات من إصابته برأسه، قبل أن يفارق الحياة.

المصدر: "قدس نت" + "وكالة شهاب" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا