الشرطة السعودية: ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين
Reuters
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ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية القبض على مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود.
ووفقا للمتحدث باسم شرطة منطقة جازان، هرب المواطن امرأتين من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وأوضح أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة".
المصدر: "عكاظ"
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