"الجهاد الإسلامي" تدين "بشدة" استقبال الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعربت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم الأحد، عن إدانتها "الشديدة" لاستقبال دولة الإمارات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقالت الحركة في بيان "ندين بشدة استقبال حكام دولة الإمارات العربية المتحدة لرئيس حكومة العدو الصهيوني نفتالي بينيت، وتعتبر الحركة أن التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني هو خيانة لفلسطين".

وأضافت أن "استقبال بينيت هو تعزيز لأمن الكيان المجرم ومحاولة لشرعنة وجوده الباطل وغسل الأيدي الملطخة بدماء الأطفال والأبرياء من أبناء شعبنا وأمتنا، والسعي لتبرئة القتلة والإرهابيين الصهاينة من جرائمهم بحق كل الأمة".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن متحدث حكومي إسرائيلي تأكيده وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي.

وسيجتمع بينيت مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال أرفع زيارة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

المصدر: RT + وكالات