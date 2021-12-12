حمد بن جاسم: بوادر انسجام سياسي إيجابي بدأت تلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية

اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني أن هناك "بوادر انسجام سياسي إيجابي" بدأت تلوح في الأفق بين الدول الخليجية.

وقال بن جاسم آل ثاني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي إيجابي".

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وأعرب عن تمنيه بأن يتجلى ذلك بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لـ"إعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد".

بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي ايجابي، أتمنى أن يتجلى بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 12, 2021

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى جولة خليجية الأسبوع الماضي استمرت لخمسة أيام، وكانت الأولى من نوعها منذ بداية جائحة كورونا.

وكانت الدوحة إحدى أبرز محطات بن سلمان، حيث التقى الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: RT