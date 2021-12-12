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حمد بن جاسم: بوادر انسجام سياسي إيجابي بدأت تلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية

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حمد بن جاسم: بوادر انسجام سياسي إيجابي بدأت تلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية
Reuters
رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني
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اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني أن هناك "بوادر انسجام سياسي إيجابي" بدأت تلوح في الأفق بين الدول الخليجية.

وقال بن جاسم آل ثاني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي إيجابي".

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وأعرب عن تمنيه بأن يتجلى ذلك بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لـ"إعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى جولة خليجية الأسبوع الماضي استمرت لخمسة أيام، وكانت الأولى من نوعها منذ بداية جائحة كورونا. 

وكانت الدوحة إحدى أبرز محطات بن سلمان، حيث التقى الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: RT

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