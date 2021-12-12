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"حماس" تحمل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" مسؤولية قتل 3 من عناصرها في لبنان

أخبار العالم العربي

Reuters CK/
تشييع أحد عناصر حركة حماس في لبنان
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اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية "قوات الأمن الوطني" التابعة للسلطة الفلسطينية بالوقف وراء "الاغتيال المتعمد" لثلاثة من عناصرها في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان.

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وأوضحت الحركة في بيان أنه خلال تشييع عنصرها السابق حمزة شاهين إلى مقبرة المخيم "أطلق عناصر ما يسمى بـ (قوات الأمن الوطني الفلسطيني) التابعة للسلطة الفلسطينية، النار بشكل مباشر ومتعمد وبهدف القتل من أسلحة رشاشة على المشاركين في موكب التشييع".

وأضافت أن "إطلاق النار المتعمد" أدى إلى "استشهاد ثلاثة من أبناء حركة (حماس) في لبنان، وهم: الشهيد المظلوم محمد وليد طه، والشهيد المظلوم حسين محمد الأحمد، والشهيد المظلوم عمر محمد السهلي"، لافتة إلى أن أعمار القتلى تتراوح بين 21 و30 عاما.

وأكدت الحركة أنها تحمل قوات الأمن الوطني الفلسطيني "المسؤولية المباشرة عن جريمة القتل والاغتيال المتعمد"، كما حمّلت "قيادة السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية في لبنان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

ودعت الحركة "حركة فتح وجميع الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية والإسلامية إلى إدانة واستنكار المخطط التخريبي (لقوات الأمن الوطني الفلسطيني)، الذي لا يخدم إلا الاحتلال".

المصدر: RT

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