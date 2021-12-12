بلينكن ونظيره القطري يبحثان الأوضاع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن ملفات أخرى.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن قطر لعبت دورا أساسيا في الدبلوماسية وعمليات الإجلاء مع إسدال الولايات المتحدة الستار على وجودها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

واستضاف القطريون في وقت سابق المفاوضات بين واشنطن و"طالبان" التي أفضت إلى اتفاق فبراير 2020 الذي نص على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

المصدر: RT + وكالات