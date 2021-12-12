لبنان.. قيادة الأمن الفلسطيني تسلم المتهم بإطلاق النار في مخيم برج الشمالي إلى الجيش اللبناني
أعلن الجيش اللبناني أنه تسلم من قيادة "الأمن الوطني الفلسطيني" المتهم بإطلاق النار الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى أثناء تشييع عنصر من حركة "حماس" في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان له إن "مديرية المخابرات تسلمت من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص، الفلسطيني (م. د)، المتهم بإطلاق النار الذي وقع عصر اليوم أثناء تشييع أحد عناصر حركة حماس في مخيم برج الشمالي في صور".
وأضاف أن التحقيق في الحادث بوشر بإشراف القضاء المختص.
تسلّمت مديرية المخابرات من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص، الفلسطيني (م. د)، المتهم بإطلاق النار الذي وقع عصر اليوم أثناء تشييع أحد عناصر حركة حماس في مخيم برج الشمالي ــــ صور.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 12, 2021
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. #الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/P26m1RusQI
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم البرج الشمالي الذي وقع منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة "حماس" داخل المخيم.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.