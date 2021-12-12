مصر.. حبس المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيق

أمر النائب العام المصري حماده الصاوي، بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لتسببه في الحادث الذي وقع في منطقة الشيخ زايد وأسفر عن مصرع 4 طلاب الجمعة الماضية.

وأسندت النيابة للمتهم وفق بيان النائب العام، يوم الأحد، "اتهامات بإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت أربعة أشخاص، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونا حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جنح أخرى".

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على مخدر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر: RT