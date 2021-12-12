 
مباشر

ولي العهد السعودي: دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي: دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة
Reuters SAUDI ROYAL COURT
ولي العهد السعوي محمد بن سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxy8

لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن المملكة تلعب "دورا رياديا" في استقرار أسواق الطاقة، وفي "قيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وفي تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2022، أوضح بن سلمان أن المملكة تلعب هذا الدور من خلال "مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتان ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة".

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي: العجز في موازنة 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي
ولي العهد السعودي: العجز في موازنة 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي

وأكد أن المملكة "ستستمر خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين".

من جهة أخرى، أشار إلى إن "نجاح الحكومة في التصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة".

وأكد إلى أن الرياض "تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة".

المصدر: "واس" 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا