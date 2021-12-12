سلطان عُمان يزور بريطانيا بعد غد لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

يبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق، زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، بعد غد الثلاثاء، تستغرق عدة أيام، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد ديوان البلاد السلطاني، في بيان الأحد، بأن "السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة ابتداءً من الثلاثاء وتستغرق عدة أيام"، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشار الديوان إلى أن "زيارة المملكة المتحدة الصديقة تأتي سعيا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، إضافة إلى بحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية".

وسيرافق السلطان كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير الثقافة والرياضة والشباب، ووزير الخارجية، وفق المصدر ذاته.

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حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم/ حفظه الله ورعاه / يقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة.#العُمانيةpic.twitter.com/INrSWDXKEL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 12, 2021

وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها سلطان عمان منذ أن تولى منصبه في يناير 2020، خلفا للراحل قابوس بن سعيد، حيث زار المملكة العربية السعودية، في يوليو الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية الرسمية