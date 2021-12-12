وزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن دول الخليج "جزء لا يتجزأ" من الأمن القومي لبلاده

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيا إلى تكثيف التنسيق إزاء التحديات القائمة في المنطقة.

وشدد شكري في كلمة ألقاها خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول "مجلس التعاون الخليجي" على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، وضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء".

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ودعا إلى تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة، مضيفا أن "أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر".

ويشارك شكري في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة.

المصدر: "اليوم السابع"