 
مباشر

وزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن دول الخليج "جزء لا يتجزأ" من الأمن القومي لبلاده

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن دول الخليج
Reuters DAVID DEE DELGADO
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxxp

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيا إلى تكثيف التنسيق إزاء التحديات القائمة في المنطقة.

وشدد شكري في كلمة ألقاها خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول "مجلس التعاون الخليجي" على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، وضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء".

إقرأ المزيد
سامح شكري يبحث في السعودية آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج
سامح شكري يبحث في السعودية آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج

ودعا إلى تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة، مضيفا أن "أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر". 

ويشارك شكري في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة.

 

 المصدر: "اليوم السابع" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا