أعضاء في مجلس الشعب السوري يطالبون برفع أجور المواطنين بنسبة 300%

طالب أعضاء في مجلس الشعب السوري بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتبهم، خلال جلسة للمجلس عُقدت اليوم الأحد برئاسة حمودة صباغ.

وأفادت وكالة "سانا" بأن عددا من أعضاء المجلس طالبوا خلال مداخلاتهم بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، خاصة بعد صدور قرارات رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت.

كما طالب أعضاء المجلس وزارة الصحة بحل إشكال ارتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد فيها نتيجة ارتفاع أسعار موادها ومستلزماتها الأولية وتوقف عدد من معامل الأدوية.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة دراسة سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية، فيما شدد آخرون على أهمية إعداد دراسة حول مجمل الأسعار والتعريفات الجديدة لكل الخدمات والسلع المرتبطة بسعر البنزين.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة قيام مجلس النقد والتسليف بإعادة النظر في قراري تحديد سقف السحب من المصارف بـ2 مليون ليرة سورية، وسقف نقل الأموال بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة سورية، ورفع هذا السقف في كلتا الحالتين.

ولفت عدد من الأعضاء إلى أهمية تأمين البذور للفلاحين لدعم المحاصيل الاستراتيجية وقطاع الدواجن لتوفير مادة الفروج، في ظل توقف العديد من أصحاب الدواجن عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافر المحروقات للتدفئة.

المصدر: "سانا"