إصابة جندي عراقي بهجوم خلال تأمين تظاهرة تندد بـ"الاعتداءات" التركية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، أن جنديا أصيب خلال تأمينه تظاهرة تندد بـ"الاعتداءات" التركية على الأراضي العراقية.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادث إطلاق نار وقناني المولوتوف على عجلة نوع همر، مما أدى الى إصابة أحد منتسبي الفرقة العشرين بالجيش العراقي خلال تأمين الحماية لمتظاهرين ينددون بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية في منطقة سنونو بقضاء سنجار في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوات الأمنية تمكنت من تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار".

المصدر: RT