أسد يلتهم ذراع طفلة يمنية أثناء التقاط صورة تذكارية!
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التهم أسد ذراع طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، داخل حديقة حيوانات محافظة إب، أثناء التقاط والدها صورة تذكارية لها بجانب قفص الأسد.
وقالت مواقع إخبارية يمنية إن "الطفلة أدخلت يدها من إحدى فتحات قفص الأسد، فقام بقضم يدها اليسرى، بينما كان والدها منشغلا بأخذ صورة تذكارية لها".
وجرى إسعاف الصغيرة فورا ونقلها إلى المستشفى، فيما أغمي على والدها نتيجة الصدمة.
المصدر: وكالات
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