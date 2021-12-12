سمير جعجع يطالب بكشف "الرواية الرسمية الكاملة" عن انفجار مخيم "البرج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين

طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اليوم الأحد، وزارتي الدفاع والداخلية اللبنانيتين، بكشف الرواية الرسمية الكاملة عن انفجار مخيم "البرج الشمالي" في لبنان.

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وعلي حسابه في "تويتر"، قال سمير جعجع: "إلى وزارتي الدفاع والداخلية.. نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه".

إلى وزارتي الدفاع والداخلية: نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) December 12, 2021

هذا وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن "انفجار مخزن الذخيرة التابع لأحد التنظيمات المسلحة في مخيم البرج الشمالي، الذي يقع في محاذاة مسجد "أبي بن كعب"، أدى الى مقتل أحد العناصر وإصابة أكثر من عشرة اشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان، إضافة الى جرح عنصرين من رجال الإطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية".

في حين، أعلنت حركة "حماس" أمس السبت، أن "الحريق الذي اندلع مساء الجمعة، في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، ناجم عن "ماس كهربائي"، وقد ضرب مخزنا لأسطوانات غاز وأوكسجين، لافتة إلى أن "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"، وأضافت: "نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة المخيم".

المصدر: RT