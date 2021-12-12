المخابرات المصرية تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.
ووجه السيسي كلمة لرؤساء أجهزة الامن والاستخبارات الإفريقية، مرحّبا بهم، حيث استلمت المخابرات العامة المصرية رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام.
وتستضيف القاهرة اليوم المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا".
المصدر: "اليوم السابع"
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