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المقداد يؤكد لبيدرسون أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور السوري

أخبار العالم العربي

المقداد يؤكد لبيدرسون أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور السوري
Reuters
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أكد وزير الخارجية السوري في لقائه المبعوث الأممي لسوريا أهمية تجنب أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية وأن يكون الحوار سوريا - سوريا، يعبرعن تطلعات السوريين وليس الدول المعادية.

ولفت فيصل المقداد في أثناء لقائه المبعوث الدولي، غير بيدرسون، إلى "أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل اللجنة وأن يكون الحوار سوريا سوريا يعبر عن تطلعات السوريين وليس خدمة أجندات الدول المعادية لسوريا"، مثنيا على أداء الجانب الوطني ومساهماته الإيجابية في عمل اللجنة الدستورية.

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ودار الحديث حول تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات العملية السياسية.

وأشار المقداد أيضا خلال اللقاء إلى الدور التخريبي "للنظام التركي وممارساته العدوانية واللاإنسانية سواء من خلال عدم التزامه بمخرجات أستانا، وسياسات التتريك في المناطق التي يحتلها، أو قطع المياه عن أهلنا في الحسكة في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك يأتي في "إطار دعمه (النظام في تركيا) المستمر للمجموعات الإرهابية ومحاولاته اليائسة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا".

المصدر: سانا

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