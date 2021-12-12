بن سلمان يهنئ الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية

تلقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هنأه فيه بمناسبة مئوية الدولة العراقية الحديثة.

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واستعرض الجانبان خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

المصدر: RT