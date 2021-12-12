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بن سلمان يهنئ الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية

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بن سلمان يهنئ الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية
Reuters
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
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تلقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هنأه فيه بمناسبة مئوية الدولة العراقية الحديثة.

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واستعرض الجانبان خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

المصدر: RT

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