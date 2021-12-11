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بعد تبون.. رئيس أركان الجيش الجزائري يهنئ فريق بلاده لكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغربي

أخبار العالم العربي

بعد تبون.. رئيس أركان الجيش الجزائري يهنئ فريق بلاده لكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغربي
Евгений Биятов / РИА Новости
رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة
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هنأ رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، فريق بلاده لكرة القدم إثر فوزه على نظيره المغربي في بطولة كأس العرب بقطر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يهنئ الفريق الوطني لكرة القدم بالفوز في المقابلة والمرور للدور النصف النهائي لكأس العرب، متمنيا لهم مزيدا من الانتصارات".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في تغريدة على "تويتر": "مليون و نصف مليون مبروك يا أبطال"، بعد فوز المنتخب الجزائري.

يذكر أن الفريق الجزائري كسب القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

المصدر: RT

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