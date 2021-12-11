تبون يغرد مهنئا بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره المغربي

نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على "تويتر" هنأ فيها منتخب بلاده لكرة القدم إثر فوزه على نظيره المغربي في بطولة كأس العرب بقطر.

وكتب تبون "مليون و نصف مليون مبروك يا أبطال"، في إشارة إلى عدد ضحايا ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

مليون و نصف مليون مبروك يا أبطال — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 11, 2021

وكان المنتخب الجزائري كسب القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

المصدر: RT