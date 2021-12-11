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تبون يغرد مهنئا بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره المغربي

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تبون يغرد مهنئا بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره المغربي
Reuters /FW1F/john stonestreet
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على "تويتر" هنأ فيها منتخب بلاده لكرة القدم إثر فوزه على نظيره المغربي في بطولة كأس العرب بقطر.

وكتب تبون "مليون و نصف مليون مبروك يا أبطال"، في إشارة إلى عدد ضحايا ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وكان المنتخب الجزائري كسب القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

المصدر: RT

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