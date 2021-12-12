الجزائر.. حادث سير مروع يخلف 5 ضحايا

أدى حادث مرور مروع بولاية المدية الجزائرية، السبت، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى الشهبونية.

وحسب ما أفادت به صحيفة "الشروق" المحلية، فقد وقع الحادث إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين "خط الجزائر-عين صالح" بسيارتين سياحيتين بالطريق الجزائري الوطني "رقم 1"، على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية بوغزول التابعة لدائرة الشهبونية.

المصدر: "الشروق"