الجزائر.. حادث سير مروع يخلف 5 ضحايا
AFP FAROUK BATICHE
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أدى حادث مرور مروع بولاية المدية الجزائرية، السبت، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى الشهبونية.
وحسب ما أفادت به صحيفة "الشروق" المحلية، فقد وقع الحادث إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين "خط الجزائر-عين صالح" بسيارتين سياحيتين بالطريق الجزائري الوطني "رقم 1"، على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية بوغزول التابعة لدائرة الشهبونية.
المصدر: "الشروق"
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