المغرب.. إجراءات أمنية تزامنا مع مباراة المملكة ضد الجزائر

دعا وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت المسؤولين المحليين إلى التأهب لمباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري.

وطلب لفتيت من الولاة والعمال "اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعامل مع كل تجمهر في الشارع العام من شأنه أن يشكل مساسا بالنظام العام"، وفقا لما جاء في رسالة لوزارته.

وتأتي هذه المراسلة تحسبا لحدوث أعمال شغب بعد نهاية المباراة.

يذكر أن مباريات كرة القدم ترافقها أحيانا أعمال شغب، مثلما حدث مرات عقب انتهاء مباريات البطولة المغربية.

المصدر: "هسبريس"