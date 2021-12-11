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سوريا.. أهالي المتينية بريف القامشلي يعترضون رتلا عسكريا أمريكيا ويمنعوه من المرور

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سوريا.. أهالي المتينية بريف القامشلي يعترضون رتلا عسكريا أمريكيا ويمنعوه من المرور
Reuters US ARMY
قوات أمريكية في سوريا
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن أهالي بلدة المتينية بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترضوا رتل آليات للجيش الأمريكي ومنعوه من المرور عبر القرية وأجبروه على التراجع.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "رتلا مؤلفا من عدة مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات تابعة لميليشيا (قسد) حاولت المرور عبر قرية المتينية والتوجه إلى مدينة القامشلي، فرشقه الأهالي بالحجارة وكسروا زجاج إحدى آلياته وأجبروه على التراجع والعودة".

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وفي الـ17 من نوفمبر الماضي اعترض أهالي قرية تل ذهب في ريف القامشلي الجنوبي رتل آليات للقوات الأمريكية ومنعوه من المرور عبر القرية باتجاه مدينة القامشلي.

 

المصدر: "سانا" 

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