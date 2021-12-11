 
مباشر

مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)
إجراءات التصالح بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxq6

عقدت لجنة المصالحات بالأزهر اليوم السبت جلسة صلح في الخصومة الثأرية التي دامت ما يقرب 10 سنوات بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية.

إقرأ المزيد
جريمة بشعة في صعيد مصر ضحيتها طفل!
جريمة بشعة في صعيد مصر ضحيتها طفل!

في بداية الجلسة نقل عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب لأهالي محافظة أسيوط وبخاصة العائلتين اللتين انصاعتا لنداء السلام والأخوة، وسعادته "بإنهاء الخصومة الثأرية، والتغلب على التعصب والكراهية، والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التي أقرها الإسلام".

وأكد رئيس اللجنة أن الأزهر يقدر "الجهود التي يقوم بها الوجهاء من العائلات في صعيد مصر من أجل القضاء على أسوأ عادة توارثتها الأجيال في الصعيد، وهي عادة الثأر، والتي تقف عائقا كبيرا أمام جهود التنمية في صعيد مصر".

من جانبه أعرب محافظ أسيوط اللواء عصام سعد عن شكره لقيادات الأزهر "على جهودهم في إتمام المصالحات، وعلى مشاركتهم حفل الصلح".

مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)إجراءات التصالح بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية
مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)إجراءات التصالح بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية
مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)إجراءات التصالح بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية

وتمت إجراءات التصالح بين العائلتين وحلف اليمين، والتعهد على نبذ العنف والعيش في سلام، وسط جمع غفير من كبار العائلتين وعدد من الوجهاء، بعدها توجه وفد الأزهر في لفتة طيبة لتقديم واجب العزاء للعائلتين.

إقرأ المزيد
إنهاء أكبر خصومة ثأر في صعيد مصر (فيديو)
إنهاء أكبر خصومة ثأر في صعيد مصر (فيديو)

وعلى هامش الصلح، دشنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، مقر اللجنة الفرعية للمصالحات بمركز ساحل سليم، تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف في القضاء على عادة الثأر، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية بالصعيد.

ناصر حاتم

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا