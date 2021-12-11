مصر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط (صور)

عقدت لجنة المصالحات بالأزهر اليوم السبت جلسة صلح في الخصومة الثأرية التي دامت ما يقرب 10 سنوات بين عائلتي آل يحيى وآل موسى حمد بمحافظة أسيوط المصرية.

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في بداية الجلسة نقل عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب لأهالي محافظة أسيوط وبخاصة العائلتين اللتين انصاعتا لنداء السلام والأخوة، وسعادته "بإنهاء الخصومة الثأرية، والتغلب على التعصب والكراهية، والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التي أقرها الإسلام".

وأكد رئيس اللجنة أن الأزهر يقدر "الجهود التي يقوم بها الوجهاء من العائلات في صعيد مصر من أجل القضاء على أسوأ عادة توارثتها الأجيال في الصعيد، وهي عادة الثأر، والتي تقف عائقا كبيرا أمام جهود التنمية في صعيد مصر".

من جانبه أعرب محافظ أسيوط اللواء عصام سعد عن شكره لقيادات الأزهر "على جهودهم في إتمام المصالحات، وعلى مشاركتهم حفل الصلح".

وتمت إجراءات التصالح بين العائلتين وحلف اليمين، والتعهد على نبذ العنف والعيش في سلام، وسط جمع غفير من كبار العائلتين وعدد من الوجهاء، بعدها توجه وفد الأزهر في لفتة طيبة لتقديم واجب العزاء للعائلتين.

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وعلى هامش الصلح، دشنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، مقر اللجنة الفرعية للمصالحات بمركز ساحل سليم، تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف في القضاء على عادة الثأر، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية بالصعيد.

ناصر حاتم

المصدر: RT