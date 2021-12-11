مصر.. تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

قرر القضاء المصري، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، إلى جلسة 8 يناير القادم للمرافعة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات بينها "القتل والشروع في القتل"، و"التجمهر واستعراض القوة"، و"التلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة"، إلى جانب "تكدير السلم العام على خلاف القانون".

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل بحق 15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، التي شهدت وقوع أعمال عنف.

ناصر حاتم

المصدر: RT