شح الإيرادات المائية إلى العراق قد يضطره لاستخدام خزين السدود

أكد علي راضي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إمكانية لجوء بلاده إلى استخدام خزين السدود بسبب شح الإيرادات المائية.

وقال في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة إلى الإطلاقات المائية لتأمين الاحتياجات الأخرى، منها محطات مياه الشرب، وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية".

وشدد راضي على "ضرورة الالتزام بخطة الإطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، وضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية".

وأشار إلى أن "الوزارة لن تستطيع إجراء أي تغيير في الخطة الزراعية، لأن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى السدود والخزانات غير كافية لتغطية حاجتنا، لذلك نحن نضطر إلى أن نأخذ من الخزين المتوفر في سدودنا وخزاناتنا، لكي نلبي الاحتياجات وفق هذه الخطة".

وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، قد أعلن مؤخرا أن المياه التي تصب في أراضي العراق القادمة من إيران، بلغت مستوى الصفر، وقال إن "إمدادات المياه قطعت بالكامل والجانب الآخر (الإيراني) ليس مستعدا لمشاركة الضرر مع العراق".

وقال الوزير العراقي في تصريحات سابقة، إن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد عام 2003 وانشأت الكثير من المشاريع (السدود)، خاصة وأن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية للعراق منابعها خارج العراق".

المصدر: RT + وكالة الأنباء العراقية