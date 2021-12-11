مستشار السيسي الصحي بكشف آخر مستجدات الموقف الوبائي لكورونا في مصر ويتحدث عن "أوميكرون"

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، عن آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" لمصرية، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين: "نستطيع القول الآن أن مصر وصلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وإصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن إصابات الموجات الثلاث السابقة فمعظمها بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات و90% من هذه الإصابات عزل منزلي".

وعن متحور "أوميكرون"، أشار تاج الدين إلى أن "المتحور الجديد ليس شديدا، وحتى أعراضه خفيفة، وفقا للبيانات التي جاءت عن الحالات التي أصيبت به".

وأضاف: "التحورات هي سمة أساسية لأي فيروسات، ولكن علينا توخي الحذر قدر الإمكان لأن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى تطعيمات كورونا والتي تعمل على النجاة من حالات الوفاة الناتجة من الإصابة بالفيروس"، مشددا على "فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وقدرتها على مواجهة الفيروس وكذلك متحوراته المختلفة".

وفي إطار الحديث عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بمصر، قال مستشار السيسي الصحي موضحا: "إننا في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومن المتوقع أن تستمر الإصابات في الارتفاع ثم بعد ذلك الانخفاض بعد الاستمرار لمدة أسبوعين على الأكثر وتعود للانخفاض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى التطعيمات".

وأكمل متطرقا لانتشار فيروس كورونا في الشتاء: "إن عدم التهوية الجيدة وكذلك الانتقال من بيئة دافئة إلى أخرى باردة يعمل على إصابة الجهاز التنفسي، وهناك تشابه بين أعراض الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وأعراض فيروس كورونا، والاحتياط ثم الاحتياط هو السلاح للوقاية من هذه الأمراض المعدية".

المصدر: "الوطن"