سوريا تحارب بنشاط عمليات تهريب المخدرات (الكبتاغون والحشيش) عبر الحدود

ضبطت الجهات المختصة في محافظة درعا بجنوب سوريا، كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر على الحدود السورية الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الخارج.

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وأفاد مصدر بالجهات المختصة لوكالة "سانا" بأنه من خلال المتابعة الدقيقة "قمنا بمصادرة عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مع مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدر كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء".

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة عملت على توقيف بعض المهربين وتعمل على متابعة آخرين لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية المعنية.

المصدر: "سانا"