القوات العراقية تقصف "أوكار داعش" في صلاح الدين وتعتقل 6 عناصر في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، استهداف خمسة "أوكار لداعش" في محافظة صلاح الدين، فيما اعتقلت 6 عناصر في محافظة نينوى.

وذكرت في بيان صحفي: "لغرض تقديم الإسناد الجوي التعرضي، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية سبع ضربات جوية، فجر اليوم، استهدفت خلالها خمسة أوكار للإرهابيين".

وأضافت، أن "الضربات الجوية سبقها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين، وما زال الواجب مستمرا".

على صعيد متصل، قالت الخلية في بيان آخر: "لتكثيف الجهد الاستخباري وبعد ورود معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القبض على ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وأضافت: "دونت أقوال المتهمين أصوليا وأحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: RT