"ليونارد" يعبر سماء السعودية
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وأوضحت فلكية جدة عبر "تويتر" و"فيسبوك" أن المذنب "ليونارد" سيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن "المذنب يزداد سطوعا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب (ليونارد) مرئيا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبا من الأفق في أشد درجات سطوعه".
يرصد بسماء #السعودية والوطن العربي يوم الاحد 12 ديسمبر 2021 وصول المذنب ليونارد☄️إلى أقرب مسافة من كوكبنا الساعة 04:54 م بتوقيت مكة وسيكون على مسافة 34,902,292 مليون كيلومتر.— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) December 10, 2021
تعتبر المناظير مفيدة علما بان المذنب بالكاد يرى بالعين المجردة من موقع مظلم بالافق الشرقي قبل شروق الشمس pic.twitter.com/M0B7VGu93g
وكشف أن القياسات تشير إلى أن "هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء".
المصدر: الجمعية الفلكية بجدة
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