 
مباشر
عاجل
عشرات الضحايا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة

"ليونارد" يعبر سماء السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxmu

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إقرأ المزيد
فلكية جدة: سماء السعودية والوطن العربي ستشهد تساقط زخة شهب
فلكية جدة: سماء السعودية والوطن العربي ستشهد تساقط زخة شهب "الأسديات" في هذا التوقيت

وأوضحت فلكية جدة عبر "تويتر" و"فيسبوك" أن المذنب "ليونارد" سيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن "المذنب يزداد سطوعا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب (ليونارد) مرئيا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبا من الأفق في أشد درجات سطوعه".

وكشف أن القياسات تشير إلى أن "هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء".

المصدر: الجمعية الفلكية بجدة

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا