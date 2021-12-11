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السعودية تنوي رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي الذي احتجزته فرنسا بتهمة "الضلوع في قتل خاشقجي"

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السعودية تنوي رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي الذي احتجزته فرنسا بتهمة
Sputnik Sputnik
العلم السعودي
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كشفت السفارة السعودية بفرنسا أنها تعمل على رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي خالد العتيبي، بعد أن قبضت عليه السلطات الفرنسية للاشتباه بين اسمه ومتهم بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، قال السفير السعودي لدى باريس، فهد الرويلي: "تم تكليف محامي السفارة برفع دعوى تعويض عن ما حدث للمواطن خالد العتيبي من ضرر مادي ومعنوي"، موضحا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تأتي بـ"توجيه من القيادة وبالتنسيق مع وزارة خارجية المملكة".

وقام الادعاء الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، بإخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلن الادعاء الفرنسي فيما بعد أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه، حيث أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء الماضي عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القبض عليه  "لا علاقة له بالقضية المتناولة" ويجب إطلاق سراحه على الفور.

المصدر: RT + "رويترز"

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