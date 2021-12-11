مانحون يحولون 280 مليون دولار كمساعدات من أرصدة مجمدة لأفغانستان
Reuters AS/ANT
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أعلن البنك الدولي أن المساهمين في "صندوق إعادة إعمار أفغانستان" قرروا يوم الجمعة تحويل 280 مليون دولار كمساعدات في مجالات التغذية والصحة لأفغانستان.
وقال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي والتغذية. بينما ستتلقى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
المصدر: وكالات
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