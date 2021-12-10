مصر تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة بالمرض يوم الجمعة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 803 إصابات و42 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 367456، من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و 20966 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"